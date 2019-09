REAL TIME * PALINSESTI TV: « AL VIA LE NUOVI STAGIONI DI ” BAKE OFF ITALIA ” E ” MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA ” »

La nuova stagione di Real Time è ai blocchi di partenza con i titoli più attesi già al debutto sul canale: BAKE OFF ITALIA (ogni venerdì alle 21:10) e MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA (dal 4 settembre, ogni mercoledì alle 21.10). Per il loro lancio sono partite due nuove campagne firmate Discovery Creative, la factory creativa interna diretta da Nicola Lampugnani, per raccontare gli show al pubblico con la consueta cifra originale che da sempre contraddistingue il network.

BAKE OFF ITALIA

Da venerdì 30 agosto scorso in prima serata su REAL TIME (Canale 31) appuntamento con “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”: il cooking show targato BBC, prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia, e condotto da Benedetta Parodi, torna per la settima edizione. Gli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara incoroneranno il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Il nuovo set quest’anno è immerso negli anni ’50, in un’atmosfera vivace, spensierata, dai colori accesi. Nella prima puntata Benedetta accoglierà, insieme ai giudici, i 18 aspiranti pasticceri che dovranno sfidarsi ogni puntata nelle 3 imprevedibili sfide: la prova creativa, la prova tecnica, e la novità di quest’anno, la prova sorpresa architettata da Clelia D’Onofrio, che in ogni puntata si divertirà a mettere in difficoltà gli aspiranti pasticcieri. Non mancheranno le esterne: ad Alberobello in Puglia, a Vignola in Emilia Romagna e a Disneyland® Paris in Francia.

Per il lancio di questa settima stagione è stata elaborata un creatività a tema “Anni 50” che riprende le ambientazioni del nuovo set. La campagna è partita il 17 agosto con una pianificazione stampa sui principali settimanali a target femminile ed è proseguita, dal 26 agosto, con una siginificativa presenza outdoor che ha previsto numerose affissioni digitali a Milano e presso le principali stazioni del circuito Lcd della metropolitana di Roma. La campagna ha incluso anche declinazione digital sui principali portali online a target femminile e food, e sui social con attività live durante la messa in onda su tutti i profili ufficiali del canale. Pianificazione Mediaclub, OOH specialist Kinetic.

RADIO ITALIA è per il settimo anno consecutivo radio ufficiale di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”. L’emittente dedicherà alla partnership un pianificazione spot dal 26 agosto e alcune iniziative speciali con Interviste, contenuti settimanali esclusivi che vivranno on air, sul sito radioitalia.it e sulle pagine social di Radio Italia, Facebook e Twitter.

Per supportare e aumentare ancora di piu l’engagment social di Bake Off Italia è stato sviluppato, in collaborazione con Friendz, un live quiz dedicato allo show: il BAKE OFF QUIZ TIME sarà live nell’ultima pausa pubblicitaria di ogni puntata. I partecipanti dovranno rispondere correttamente a tutte le 5 domande per vincere un montepremi settimanale di 1000 euro in buoni spesa che verrà suddiviso tra tutti i concorrenti che avranno risposto correttamente. Inoltre, sarà possibile scalare la classifica per vincere uno dei 3 premi finali in palio: un’esclusiva lezione di pasticceria presso il laboratorio del maestro Ernst Knam a Milano.

Ma non finisce qui: in collaborazione con i creators di Webstar Channel i volti di Bake Off entreranno nei mondi di quattro youtuber molto seguiti: Jack Nobile, Surri, Favij e La Sabri che realizzeranno dei video divertenti in cui la pasticceria si incontrerà rispettivamente con la magia, i videogiochi, gli esperimenti chimici e il baby sitting.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA

Il 4 settembre alle 21:10 debutta in prima tv assoluta su Real Time, “MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA”, l’esperimento sociale, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, in cui con l’aiuto di un team di esperti 6 single scelgono di sposarsi tra perfetti sconosciuti. I single incontreranno i propri partner per la prima volta solo sull’altare. Le coppie, infatti, verranno create a tavolino dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Dopo il matrimonio convivranno per 5 settimane, al termine delle quali, davanti al team di esperti, decideranno e comunicheranno al proprio partner e al pubblico se restare insieme o chiedere il divorzio.

La promozione di MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA è partita off air con affissioni digitali a Milano e nel circuito Lcd della metropolitana di Roma dal 26 agosto. Inoltre è stata prevista anche una speciale affissione angolare, sempre a Milano, dal 1 settembre. La campagna include anche una pianificazione stampa sulle principali testate periodiche femminili dal 28 agosto e spot sulle principali emittenti radiofoniche in target. Non mancherà una declinazione web sui siti di alcuni fra i principali portali online di informazione e musicali e una rilevante presenza sui social network con attività live durante la messa in onda delle puntate da tutti i profili social ufficiali di Real Time. Pianificazione Mediaclub, OOH specialist Kinetic.

Per il lancio del nuovo programma Real Time è stato presente a Milano Rocks, il 30-31 agosto scorsi presso MIND – Milan Innovation District – Area EXPO, con un’attività di bunjee jumping. Ma il salto nel vuoto, da una gru a 60 mt d’altezza, è stato un po’ particolare perchè è avvenuto in coppia con una persona mai vista prima. Per richiamare il concept del programma, infatti, fra tutti i presenti che hanno deciso di partecipare sono state create, attraverso un questionario, delle coppie di perfetti sconosciuti che dopo aver urlato: “Lo voglio!”, si sono lanciate nel vuoto insieme. Evento realizzato in collaborazione con Fandango Club.

