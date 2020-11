RCC * CATTOI (LEGA TRENTINO): « DA SASSOLI PROPOSTA INTELLIGENTE SU CANCELLAZIONE DEBITO, SUL MES LA GRECIA INSEGNA »

Cattoi (Lega): “Da Sassoli proposta intelligente su cancellazione debito. Sul Mes la Grecia insegna. Recovery Fund? Non vedremo arrivare un euro nemmeno all’inizio del prossimo anno. Da marzo ad oggi l’UE non ha fatto assolutamente di concreto per sostenere i singoli Stati”

“La proposta di Sassoli sulla cancellazione dei debiti degli Stati membri per la pandemia la trovo estremamente intelligente”. Lo ha detto Vanessa Cattoi, deputata della Lega, ospite della trasmissione “Restart”, condotta da Aurora Vena su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt). “Per quanto il Mes, noi abbiamo sollevato dubbi fin dall’inizio e il fatto che nessuno Stato abbia utilizzato questo strumento dà ragione a noi sul fatto che queste condizionalità vanno a determinare delle forti resistenze da parte degli Stati. La Grecia insegna e lo stesso Sassoli nella sua intervista ha fatto riferimento a quel caso”.

Sul Recovery Fund. “Non vedremo arrivare un euro nelle casse dei singoli Stati nemmeno all’inizio del prossimo anno. E’ l’Europa stessa che fa in modo che i singoli Stati non credano all’impegno nel fronteggiare questa pandemia. Da marzo ad oggi l’UE non ha fatto assolutamente di concreto per sostenere i singoli Stati. Si sta ancora discutendo su importi e modalità d’utilizzo e siamo a fine anno”.