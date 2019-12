RAIPLAY – “ VIVA RAIPLAY! “ * GRANDI OSPITI NELLE PROSSIME PUNTATE CON FIORELLO: « MAHMOOD / MARRACASH / ANTONELLO VENDITTI / FRANCESCO DE GREGORI / JOVANOTTI / CHECCO ZALONE  »

Grandi ospiti nelle prossime puntate di Viva RaiPlay! con Fiorello: da Mahmood, e Marracash ad Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Lorenzo Jovanotti, Checco Zalone e altri nomi ancora da scoprire.

“La prossima settimana saranno con noi Antonello Venditti e Francesco De Gregori”. Lo ha anticipato Fiorello nel corso di Viva Asiago10!, lo show disponibile su RaiPlay (online ogni mercoledì, giovedì e venerdì in tarda mattinata) che anticipa l’appuntamento serale in diretta alle 20,35 con ‘Viva RaiPlay!’. Lo showman ha lasciato intendere che tra gli ospiti dell’ultima settimana di ‘Viva RaiPlay!’ ci sarà anche Lorenzo Jovanotti.

Nel corso della puntata Fiorello ha commentato le principali notizie del giorno di politica, esteri e sport, tra cui la possibile offerta del Barcellona per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez. “Lautaro non si muove. Se, amici dell’Inter, non ce la fate, i soldi ce li metto io, non vi preoccupate”, ha scherzato lo showman. Fiorello ha chiuso la puntata con un collegamento ‘a sorpresa’ con Alessia Marcuzzi.