RAIPLAY * “ VIVA RAIPLAY “: « DA MERCOLEDì 13 NOVEMBRE IL NUOVO SHOW DI ROSARIO FIORELLO DURERà 50 MINUTI »

RaiPlay. 12 nov 2019. Al via domani Viva RaiPlay! Fiorello in esclusiva sulla piattaforma Rai.

Si comincia: alle 20,35 di domani mercoledì 13 novembre arriverà l’attesissimo nuovo show di Rosario Fiorello dal titolo “Viva RaiPlay!”, in esclusiva assoluta su RaiPlay, la rinnovata piattaforma digitale della Rai. Dopo l’anteprima di 15 minuti andata in onda anche su Rai1 e che ha avuto un successo straordinario in Tv con una media di sei milioni di telespettatori a puntata, finalmente l’insolito e innovativo varietà sarà visibile in tutta la sua durata di circa 50 minuti ogni mercoledì, giovedì e venerdì solo su RaiPlay. Nella storica sede di Rai Radio di via Asiago 10, a Roma, Fiorello porterà in scena un varietà completamente innovativo fatto di contaminazioni e diversificazioni di stili, idee e linguaggi.

Tanti gli ospiti famosi che interagiranno con lui, dai grandi nomi del mondo della musica e del cinema fino alle giovani star del web. Con Rosario Fiorello ci saranno il maestro Enrico Cremonesi, Danti, gli Urban Theory, i Gemelli di Guidonia e l’amatissimo Vincenzo Mollica, che presta la voce ad un divertente personaggio. Per la prima volta la Rai porta in scena uno show pensato e prodotto per essere trasmesso su una piattaforma digitale, fruibile in diretta oppure on demand. Un prodotto originale con accesso libero e gratuito che non ha eguali nel mondo dell’offerta online, un progetto multipiattaforma che per la prima volta va sulla Tv generalista, in radio ed è visibile in diretta streaming e on demand.

“Viva RaiPlay!” è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.