RAI TV – RETE 1 * CALCIO: « NAPOLI-INTER DI SABATO 13 GIUGNO VALE UN POSTO ALL’OLIMPICO PER MERCOLEDì 17, GIORNO DELLA FINALE DI COPPA ITALIA »

La seconda semifinale in diretta dal San Paolo. Napoli-Inter di sabato 13 giugno vale un posto all’Olimpico per mercoledì 17, giorno della finale di Coppa Italia, il primo trofeo nazionale da assegnare in questa tormentata stagione 2019-2020. Si riparte dall’1-0 azzurro di San Siro (blitz firmato Fabian Ruiz): calcio d’inizio alle 21, fischia Rocchi, che, come da regolamento ad hoc in caso di parità al 90’ manderà le due squadre direttamente ai rigori.