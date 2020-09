RAI STORIA – ” IL GIUDICE RAGAZZINO ” * « IN OCCASIONE DEI 30 ANNI DALL’OMICIDIO DEL MAGISTRATO, LA STORIA VERA DI ROSARIO LIVATINO »

La storia vera di Rosario Livatino, sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, che alla fine degli anni Ottanta, pur circondato da un clima di diffusa pavidità, omertà e connivenza, e nonostante la sua giovane età, si batté senza tregua contro il potere criminale delle cosche mafiose del territorio. Liberamente ispirato all’omonimo libro di Nando Dalla Chiesa, è il film di Alessandro Di Robilant “Il giudice ragazzino”, in onda lunedì 21 settembre alle 22.10 su Rai Storia per un appuntamento straordinario con il ciclo “Cinema Italia”, in occasione dei 30 anni dall’omicidio del magistrato.

Tra gli interpreti, Giulio Scarpati, Sabrina Ferilli, Leopoldo Trieste, Regina Bianchi. La sceneggiatura del film – per il quale Giulio Scarpati ha vinto il David di Donatello come migliore attore protagonista – è dello stesso Di Robilant con Ugo Pirro e Andrea Purgatori.