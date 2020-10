RAI * SEMESTRALE 2020: « CDA APPROVA, UTILE A 4,8 MLN, IN LIEVE MIGLIORAMENTO RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE (3,3 MLN) »

Il Consiglio di Amministrazione, riunito oggi a Roma sotto la presidenza di Marcello Foa, ha esaminato e approvato il Bilancio intermedio al 30 giugno 2020 della Rai e di quello Consolidato di Gruppo alla stessa data, illustrati dall’Amministratore Delegato Fabrizio Salini.

Il primo semestre 2020 del Gruppo Rai registra un risultato in leggero utile (4,8 milioni di Euro), in lieve miglioramento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (3,3 milioni di Euro).

Al 30 giugno 2020 la posizione finanziaria netta risulta negativa per 275,9 milioni di Euro (- 239,1 milioni di Euro al 30 giugno 2019).

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione del Gruppo Rai per l’esercizio 2020, le proiezioni economiche evidenziano una perdita di esercizio, ancorché su un livello più contenuto rispetto alle previsioni iniziali. Le determinanti di tale esito sono prioritariamente riconducibili alla perdurante contrazione del mercato pubblicitario e degli introiti dei canoni speciali, in un contesto di ripresa dell’attività produttiva aziendale.

L’indebitamento finanziario di Gruppo registrerà, per effetto della citata contrazione dei ricavi, una ulteriore crescita, rimanendo comunque su livelli di sostenibilità.

I bilanci verranno a breve resi pubblici nell’apposita sezione del sito internet www.rai.it.