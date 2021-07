RAI *RIUNIONE CDA / 28-7-2021: « APPROVATA L’OFFERTA RAI PER I DIRITTI AUDIOVISIVI NON ESCLUSIVI DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A PER IL TRIENNIO 2021/2024 »

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes, ha proceduto ad affidare le deleghe alla Presidente nelle aree delle Relazioni internazionali, istituzionali, con particolare riferimento alla transizione digitale, e in ambito di Corporate e social responsability, oltre alla supervisione delle attività di controllo interno: tali deleghe dovranno essere formalmente autorizzate dall’Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la revisione del budget 2021, proposta dall’AD, con la previsione di un risultato di pareggio rispetto a un budget iniziale che prevedeva un risultato negativo di -57 milioni di euro.

Nella stessa seduta è stata approvata l’offerta da parte della Rai per i Diritti audiovisivi non esclusivi del Campionato di Calcio di Serie A per il triennio 2021/2024, finalizzata a mantenere la tradizionale programmazione (“90° Minuto” e “Domenica Sportiva” su Rai 2 e “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” su Rai Radio 1), nonché quella già sperimentata relativa alla programmazione sulle piattaforme digitali in chiaro, in particolare su Rai Play.