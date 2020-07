RAI – RADIO1 “ VITTORIA ” * « LE SFIDE QUOTIDIANE DELLE DONNE CON MARIA TERESA LAMBERTI, DOMENICA PROTAGONISTA ANNA TORRETTA »

Vittoria è il programma di Radio1 condotto da Maria Teresa Lamberti e dedicato alle donne e alle loro sfide: nello sport, nella vita quotidiana, come mamme e come manager. Nella puntata di domenica 12 luglio, alle 8.30, saranno protagoniste per raccontare le loro storie: Anna Torretta, alpinista e guida alpina, che ha scalato il Gran Paradiso e che ha dedicato la sua vita alla montagna, e Maria Elena Rossi, direttrice marketing dell’Enit – Agenzia Nazionale per il turismo – manager, mamma e sportiva.