RAI RADIO1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * LEGA, SALVINI: « I SONDAGGI CI DANNO IN CALO? MANCA IL CONTATTO CON LA GENTE »

Alcuni sondaggi danno la Lega in calo. Come mai? “Ci manca il contatto con la gente, l’incontro con le persone, le strade, le fabbriche. Un conto è fare riunioni via Zoom e un altro è la presenza”. A rispondere, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è Matteo Salvini, leader della Lega, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.