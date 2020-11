RAI – RADIO 1 * “ UN GIORNO DA PECORA “: ELEZIONI USA -SALVINI, “ LA ROTTURA MELANIA-TRUMP? GOSSIP COMPLETAMENTE PRIVO DI FONDAMENTO, LO SO DA FONTI VICINE A COPPIA PRESIDENZIALE “

Se Melania Trump intende lasciare Donald Trump? “Mi dicono che questo gossip sia completamente privo di fondamento”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Matteo Salvini, senatore e leader della Lega. Ci può dire da dove le arrivano queste informazioni? “Da fonti vicine, non a me ma alla coppia presidenziale”.

Quindi le smentisce questo gossip internazionale. “Non sta a me smentire gli affari delle coppie altrui, mi hanno detto che è tutto da verificare. Così come la malattia di Putin: abbiamo letto per due giorni che è molto malato e si sta per dimettere”. Ma non le risulta sia così. “Io ho chiesto a persone di cui mi fido e mi hanno detto che non è così. Ma poi non so né a casa di Putin e né di Trump”. Come vede l’esito delle elezioni americane?

“Io mi complimento quando c’è il vincitore, quando c’è la chiusura ufficiale delle urne, non quando c’è scritto sul giornale. Stanno ancora contando i voti, se andate sui siti ci sono ancora diversi stati che non sono né rossi e né blu ma grigi, perché non sono stati assegnati”, ha aggiunto a Rai Radio1 Salvini. Se fosse confermata la vittoria di Joe Biden si complimenterebbe anche con lui? “Ci mancherebbe altro. Avremo buoni rapporti con gli Usa, comunque si chiami il presidente. A chi andassero e vanno le mie simpatie non è ignoto. Lo spoglio è ancora in corso e quindi aspettiamo la fine”.