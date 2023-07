RAI – RADIO 1 * ” BOX ESTATE ” / 28/07/2023: PSICHIATRA PAOLO CREPET, « È IL MOMENTO DI STACCARE GLI OCCHI DALLO SCHERMO, PER “DISCONNETTERSI” » (LINK)

13.05 - venerdì 28 luglio 2023

Ospiti di oggi: L’importanza del servizio civile per la formazione e l’occupazione giovanile Enrico Maria Borrelli, Presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile (FNSC) e della Fondazione AMESCI. Furti in casa d’estate. Come proteggersi Dott. Alessandro Carini, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Questura di Torino. In cammino, un viaggio nelle abbazie europee, Il pellegrinaggio parte oggi da Canterbury, per giungere nel 2025 a Roma iniziativa ideata da Livia Pomodoro. La storia di Padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita romano sequestrato dieci anni fa a Raqqa, in Siria, al telefono Francesca Dall’Oglio, sorella di Padre Paolo. Ospite musicale Luca Usai – direttore e fondatore di Red Valley festival. Avellino Summer Festival 2023, Stefano Luongo, Assessore alle Politiche Giovanili, al Patrimonio e agli Eventi di Avellino e direttore artistico del Festival . Estate: è il momento di staccare gli occhi dallo schermo e “disconnettersi”, Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, saggista. FESTAMBIENTESUD ‘ARSURA’, Franco Salcuni, Responsabile di Festambientesud ‘Arsura’ di Legambiente. Con Germana Brizzolari e Lele Sacchi. Regia Roberta di Casimirro