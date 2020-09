RAI * ELEZIONI USA 2020 * « TRUMP VS BIDEN, IL PRIMO FACCIA A FACCIA IN DIRETTA SU RAINEWS24 (ON AIR LA NOTTE TRA MARTEDì 23/9 E MERCOLEDì 30/9 ALLE ORE 03.00 »

Dopo mesi di invettive, è giunto il momento per il primo incontro faccia a faccia tra Donald Trump e Joe Biden. I due contendenti si affronteranno sul palco questa notte, a 35 giorni dalle elezioni.

Milioni di americani avranno gli occhi fissi sugli schermi per questo primo dibattito tra il presidente repubblicano, 74 anni e il primo vicepresidente cattolico e democratico, 77 anni. I due si ritroveranno sul palco per 90 minuti, sotto l’occhio del reporter di Fox News, Chris Wallace, una figura rispettata da entrambi i contendenti. Si incontreranno alle 21, ora locale, davanti a un piccolo pubblico, ma non si stringeranno la mano. Le procedure anti Covid non lo consentiranno.

RaiNews24 trasmetterà in diretta, a partire dalle 3 del mattino, questo primo dibattito presidenziale fra Trump e Biden in vista delle elezioni del 3 novembre. Lo seguirà integralmente, con l’ausilio di una doppia traduzione simultanea, in modo da non perdere nulla dei 90 minuti più attesi e importanti per la politica statunitense e mondiale.

A seguire, andrà in onda lo speciale condotto da Andrea Gerli, con i collegamenti da New York con il corrispondente Antonio di Bella e con Simona Siri Gerstein e Gianni Riotta. In studio ci sarà anche Giampiero Gramaglia, direttore di “Affari internazionali”.

Verranno riproposti anche i più importanti dibattiti del passato, a partire dal primo tête-à-tête trasmesso in televisione 60 anni fa, a Chicago, tra John F. Kennedy e Richard Nixon.