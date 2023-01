RAI * ELEZIONI REGIONALI: « TGR LOMBARDIA, CONFRONTI TV PER LA CAMPAGNA ELETTORALE / PER LA PRIMA VOLTA ANCHE IN PODCAST »

14.09 - domenica 29 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tgr Lombardia, confronti tv per la campagna elettorale – Per la prima volta anche in podcast.

A due settimane dal voto proseguono sulla Rai i confronti in tv, radio e per la prima volta sul web con un podcast, una novità nel palinsesto della Tgr dedicato alla campagna elettorale.

Saranno pubblicati da domani, sul sito www.tgr.rai.it/lombardia, sull’account Twitter @TgrRaiLombardia e sulla app di RaiPlay Sound, rivolti a una platea diversa da quella dei telegiornali, ad un pubblico interessato alla politica ma che non ha il tempo di seguirne il racconto quotidiano. Quattro puntate, una per ciascun candidato presidente della Regione. Realizzati da due redattori della Tgr Lombardia, Alessandro Franzi e Maria Itri, coordinati da Andrea Silla insieme ai tecnici della Radiofonia del Centro di Produzione Rai di Milano che hanno garantito “una grande disponibilità oltre al contributo di idee al progetto editoriale”.

“Abbiamo invitato i quattro candidati presidente a parlare di sanità, trasporti e ambiente – spiega il gruppo di lavoro della Tgr Lombardia – Ma abbiamo anche cercato di capire qualcosa in più della loro esperienza politica. Quando è cominciata? E nella vita di tutti i giorni, con chi parlano di politica, quando tornano a casa? Con chi si confrontano, a chi chiedono un consiglio? Sono dodici minuti a puntata. Una lunghezza che permette agli ascoltatori di farsi un’idea della campagna elettorale in Lombardia. Come una chiacchierata davanti a un caffè”.

Martedì 31 gennaio ci sarà invece la tribuna dedicata alle liste. 12 in tutto al momento, per ognuna ci sarà in studio un candidato. Durata 37 minuti, conduce Alice Monni. Anche qui registrazione in mattinata e messa in onda su Rai 3 alle 13.15 e su Radio 1 alle 15.05.

Dal 6 al 9 Febbraio conferenze stampa “one to one”, infine venerdì 10 febbraio confronto finale (Fontana-Majorino-Moratti-Ghidorzi). Conduce Andrea Silla dallo studio Tv2 di corso Sempione. Ospiti, oltre ai quattro candidati, due giornalisti di altre testate. Alla registrazione potranno assistere i colleghi delle altre testate.