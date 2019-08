rai 5 * “ Franco Zeffirelli “: « prosegue L’omaggio al regista recentemente scomparso con l’opera “Don Giovanni” »

Omaggio a Franco Zeffirelli. Don Giovanni. L’omaggio di Rai Cultura al regista Franco Zeffirelli, recentemente scomparso, prosegue con l’opera “Don Giovanni”, in onda domenica 11 agosto alle 10.00 su Rai5. L’opera è stata messa in scena dal Maestro nel 2015 per l’Arena di Verona.

Interpreti principali sul palco sono Carlos Álvarez, Maria José Siri, Rafal Siwek, Saimir Pirgu. La direzione musicale è affidata al maestro Stefano Montanari, che guida l’Orchestra dell’Arena di Verona. Regia tv a cura di Andrea Bevilacqua. L’omaggio proseguirà nelle domeniche successive con altre due opere dirette da Franco Zeffirelli per l’Arena di Verona: la “Carmen” del 2003 con Marina Domashenko e Marco Berti; la “Madama Butterfly” del 2004, con la direzione musicale del maestro Daniel Oren e le voci di Fiorenza Cedolins e Juan Pons.