RAI 4 * “I FIUMI DI PORPORA“ * «RIPARTE LA SERIE CON I MISTERIOSI CASI POLIZIESCHI DEL COMMISSARIO PIERRE NIÉMANS (DAL 18/9)

18.02 - martedì 17 settembre 2024

Riparte “I fiumi di porpora-La serie”. I misteriosi casi polizieschi del commissario Pierre Niémans, giunti alla terza stagione. Tornano le indagini avvincenti de “I fiumi di porpora-La serie” con i nuovissimi episodi in prima visione assoluta. A partire dal 18 settembre, ogni mercoledì alle 21.20 su Rai 4 gli spettatori potranno seguire i misteriosi casi polizieschi del commissario Pierre Niémans e della giovane investigatrice Camille Delaunay nella terza stagione della serie ideata dallo scrittore Jean-Christophe Grangé.

Interpretato dall’attore e regista Olivier Marchal, il commissario Niémans è in forza all’Ufficio centrale contro i crimini di sangue e collabora con le gendarmerie delle varie province francesi alle indagini su delitti particolarmente complessi. Al suo fianco c’è la giovane investigatrice Camille Delaunay, interpretata da Erika Sainte, che all’accademia di polizia è stata una delle sue allieve più brillanti.

Nella terza stagione, Niémans e Delaunay indagheranno su alcuni corpi ritrovati in una festa neopagana in montagna, su un assassino che diffonde il virus della Morte Nera a Parigi e su un “angelo della morte” in una prigione isolata. Si comincia però con l’episodio intitolato “Luna nera”, in cui Camille – nonostante sia in vacanza nella cittadina costiera di Saint-Valéry – si imbatte nel caso di una donna misteriosamente scomparsa. Niémans raggiunge Camille, ma poco dopo un giovane muore sulla spiaggia in un fatale incidente. Di fianco alla vittima viene ritrovata una statuetta relativa al suo segno zodiacale. C’è forse lo zampino di un killer?