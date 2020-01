RAI 3 * “ SOPRAVVISSUTE “: « SI RACCONTERà LA STORIA DI ANNARITA, ARRIVATA A ROMA DA TARANTO PIENA DI SPERANZE E TANTA VOGLIA DI FARE »

Rai 3. 02 feb 2020, 23:55. Sopravvissute. Storia di Annarita. Nuova puntata di “Sopravvissute”, il programma di Rai3 condotto da Matilde D’Errico, in onda domenica 2 febbraio, alle 23.55, su Rai3. Questa settimana si racconterà la storia di Annarita che, quando ha 19 anni, arriva a Roma da Taranto piena di speranze e tanta voglia di fare.

Una volta trasferita nella capitale, per mantenersi inizia a lavorare in diversi locali come animatrice. Proprio in uno di questi conosce l’uomo che diventerà suo marito e che all’inizio si dimostrerà amorevole. Tanto che la loro storia d’amore sembra perfetta. Nel 2004 hanno un figlio.

L’uomo – dopo un po’ – inizia a diventare violento psicologicamente e fisicamente. Annarita non sa perché le stia accadendo tutto, fino a quando scopre che suo marito è subissato dai debiti e inizia ad avere problemi di dipendenza dalla cocaina.

La giovane inizia a denunciare le condotte maltrattanti che subisce e prova a separarsi in tutti i modi dal marito. L’uomo continua a perseguitarla. Annarita allora decide di prendere legalmente il porto d’armi e dice all’ex marito di possedere una pistola. Solo allora l’uomo smette di darle fastidio.Nel frattempo quello che è nato come una necessità, cioè il possesso di un’arma, diventa un hobby. Ora Annarita fa parte della squadra femminile di tiro libero ed è in procinto di partecipare ai campionati itaiani di questa disciplina sportiva.