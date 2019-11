RAI 3 * “ LE RAGAZZE “: « TRA GLI OSPITI LA PITTRICE ROMANA GIOSETTA FIORONI, GIGLIOLA CINQUETTI E ANTONIA KLUGMANN »

Le Ragazze. Tra gli ospiti la pittrice romana Giosetta Fioroni. Dal Museo della Zecca di Roma Gloria Guida tornerà con una nuova puntata de ‘Le Ragazze’, in onda sabato 2 novembre, alle 21.40, su Rai3 per accompagnare gli spettatori in un viaggio nell’animo femminile e nella storia italiana attraverso i racconti di donne appartenenti a diverse generazioni. La trasmissione sarà aperta da un’artista di fama internazionale: la pittrice romana Giosetta Fioroni, classe 1932, Ragazza degli anni ’50, unica donna a far parte del gruppo di artisti della Scuola di Piazza del Popolo.

A seguire una coppia di Ragazze degli anni ’60: Gigliola Cinquetti, esplosa nel 1964 a soli 16 anni, e Nora Rizzi, grintosa preside napoletana che ha sfidato la camorra. Dopo di loro altre due Ragazze, stavolta degli anni ’90: la chef stellata di origini triestine Antonia Klugmann che eredita la passione per la cucina dal nonno materno e Daniela Manzitti, una vita segnata da uomini violenti che riesce a riscattarsi attraverso un gesto di grande coraggio: far arrestare il figlio spacciatore. A chiudere, come sempre, una giovanissima. Flavia Rizza ha 21 anni e per molto tempo è stata vittima di bullismo. Racconterà come è riuscita a reagire, cosa l’ha aiutata e come questa esperienza l’ha cambiata.