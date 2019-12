RAI 3 “ KILIMANGIARO “: « TRA LE BELLEZZE DEL GLOBO IN COMPAGNIA DI CAMILA RAZNOVICH »

Tra le bellezze del globo in compagnia di Camila Raznovich. Il giro del mondo del “Kilimangiaro” attraverso la bellezza, le culture e le curiosità del pianeta continua nella puntata del 15 dicembre, in onda alle 16.00, su Rai3, come tutte le domeniche in diretta da Saxa Rubra. Tra gli appuntamenti fissi quello, imperdibile, con i Viaggi al rallentatore di Gabriele Saluci e Ludovico De Maistre arrivati alla terza ed ultima tappa in Libano. Un racconto carico di emozioni in uno degli insediamenti informali dove circa un milione e mezzo di rifugiati cercano di sopravvivere grazie all’Unhcr e alla solidarietà internazionale. Ospiti di Camila Raznovich la sciatrice free style Arianna Tricomi e il fotografo di fama internazionale Stefano Unterthiner. Mario Tozzi sarà la guida per un viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca dei luoghi più significativi dal punto di vista dell’evoluzione geologica della terra. Torna anche il botanico Stefano Mancuso per raccontare l’aspetti inediti di Leonardo Da Vinci.

Del genio toscano che si definiva “omo sanza lettere” parla anche il linguista Giuseppe Antonelli che spiega tre parole derivate dalle invenzioni di Leonardo Da Vinci. La Cuoca Rosa giunge all’ultima tappa del viaggio in Amazzonia, mentre in collegamento dall’Ecuador arrivano due ciclisti, i BeCycling, che stanno facendo il giro del mondo.

La classifica settimanale è dedicata alle mete per trascorrere un Natale in luoghi lontani. Numerosi i documentari dei film maker del programma, come quello di Domenico Gambardella alla scoperta di un Perù del tutto inedito o quello dedicato al foliage di Tokyo che rende così orgogliosi gli abitanti della città.