RAI 3 – “ KILIMANGIARO “ * « TANTI OSPITI E DOCUMENTARI ANCHE DURANTE LE FESTE NATALIZIE, MOLTI DEI FILM MAKER SI COLLEGHERANNO CON CAMILA PER PRESENTARE I LORO FILMATI DI VIAGGIO »

Il Kilimangiaro resta aperto per le feste natalizie. Camila Raznovich racconta con ospiti e documentari il mondo attraverso la lente del viaggio. Nella puntata in onda domenica 27 dicembre alle 16.30 su Rai3, tutti i “resident talent” saranno presenti in studio: da Mario Tozzi, alla biologa marina Mariasole Bianco, dall’astrofisico Luca Perri all’alpinista Hervé Barmasse con le sue storie di esplorazioni.

Anche il botanico Stefano Mancuso interverrà portandoci nel mondo delle piante e proponendo anche una sua personale “classifica” del Kilimangiaro da votare su Instagram. Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Molti dei film maker si collegheranno con Camila per presentare i loro filmati di viaggio.