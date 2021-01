RAI 3 – “ KILIMANGIARO “ * « DOMENICA 3 GENNAIO TUTTI I “RESIDENT TALENT” SARANNO PRESENTI IN STUDIO »

Il Kilimangiaro resta aperto sotto le feste natalizie e nella prima puntata del nuovo anno, domenica 3 gennaio, alle 16.30, su Rai3, tutti i “resident talent” saranno presenti in studio: da Mario Tozzi, alla biologa marina Mariasole Bianco, dall’astrofisico Luca Perri, all’alpinista Hervé Barmasse con le sue storie di esplorazioni. Il linguista Giuseppe Antonelli terrà un’interessante lezione sulle parole italiane etimologicamente derivate dalla lingua persiana.

Oltre al contributo dei suoi ospiti, Camila Raznovich racconterà come sempre il mondo attraverso la lente del viaggio, avvalendosi dei tanti documentari in scaletta, declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie e K Meraviglie.Tra le ultime novità, lo spazio “Videomaker dal Mondo”, in cui verranno proposti, uno a settimana, inediti reportage sui luoghi più incredibili e lontani della terra.