RAI 3 – ” CHI L’HA VISTO? ” * UNO SPECIALE SUL PICCOLO GIOELE: « RICOSTRUZIONI E COLLEGAMENTI DEGLI INVIATI DAI LUOGHI PIù SIGNIFICATIVI DELLA VICENDA, MARTEDì 18 AGOSTO  »

Una puntata per lanciare appelli a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa di importante legato al caso del piccolo Gioele e soprattutto ai turisti che passavano per l’autostrada Messina Palermo al momento dell’incidente del 3 agosto in cui il bambino è stato coinvolto con la madre. Martedì 18 agosto alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli propone in diretta uno Speciale di “Chi l’ha visto?” con ricostruzioni e collegamenti degli inviati dai luoghi più significativi della vicenda. Il 3 agosto scorso, la mamma di Gioele, Viviana, ha lasciato l’auto sull’autostrada, e da qui è iniziato il suo ultimo viaggio, mentre del figlio si sono perse le tracce.