RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * PUNTATA DEL 3 FEBBRAIO 2021, « GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DA BOLZANO PER IL CASO DI PETER, LAURA ED IL FIGLIO BENNO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

In questa puntata, tutti gli ultimi aggiornamenti da Bolzano con collegamenti, servizi, nuovi documenti per il caso di Peter, Laura e il figlio Benno, ora in carcere e indagato per omicidio. Inoltre importanti novità che potrebbero aiutare a capire cosa sia successo a Khrystyna, scomparsa dalla provincia di Pisa. E poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

