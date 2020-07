RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO?“ * PUNTATA DEL 22 LUGLIO 2020, « ERANO ANDATI IN SICILIA PER FARE I BADANTI AD UN ANZIANO, MA DI ALESSANDRO E LUIGI SI PERDONO LE TRACCE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Chi l’ha visto? St 2019/20 – Puntata del 22/07/2020. Erano andati in Sicilia per fare i badanti ad un anziano, ma dopo pochi mesi di Alessandro e Luigi si perdono le tracce. La procura indaga per duplice omicidio ma i loro corpi non si trovano e per la seconda volta viene chiesta l’archiviazione del caso. Le loro famiglie però non si rassegnano: vogliono sapere cosa è successo ai ragazzi in quella villa alle porte di Siracusa.

