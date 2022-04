RAI 3 * “CHE TEMPO CHE FA”: « IL SEGRETARIO GENERALE NATO STOLTENBERG OSPITE DI FAZIO, ASSIEME A IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO E IL COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI GRANDI »

12.49 - sabato 02 aprile 2022

Il Segretario Generale NATO Stoltenberg a Che Tempo Che Fa. Ospiti di Fabio Fazio anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi.

Ospiti della puntata di “Che Tempo che Fa”, in onda domenica 3 aprile dalle 20 (alle 20 Che Tempo Che Fa – Anteprima e dalle 20.30 Che Tempo Che Fa) il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg; il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio; l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi. La puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di intellettuali, giornalisti e inviati.