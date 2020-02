RAI 3 * AMORE CRIMINALE: « LA STORIA DI LUCIANA, TROVATA CON UNA CORDA PORTAPACCHI STRETTA ATTORNO AL COLLO »

Domenica 2 febbraio, alle 21.20 su Rai3 Amore criminale affronta la storia di Luciana, una ragazza di 25 anni, che fa la parrucchiera e vive con la madre e le sorelle nella provincia di Milano. La morte del fratello per un incidente stradale e del padre per malattia, segnano la sua giovane vita in maniera profonda.

Una sera, attraverso un gruppo di amici, Luciana conosce un ragazzo e crede che le sue attenzioni e la sua gentilezza possano placare il dolore e la solitudine interiore in cui vive. Solo con il passare dei giorni capisce che lui è un ragazzo dal carattere difficile e irruente, che in pochi mesi chiude Luciana in un rapporto esclusivo, in cui non c’è spazio per nessun’altro al di fuori di lui.

Luciana prova più volte a interrompere la relazione, ma basta una semplice richiesta di perdono o un piccolo regalo o un messaggio da parte del fidanzato, per far tornare tutto come prima. La loro relazione, tra alti e bassi, va avanti per un anno e mezzo, ma dopo una serie di aggressioni Luciana lo lascia in maniera definitiva.

Soltanto pochi giorni prima della sua morte, Luciana per l’ennesima volta torna da lui e questa volta lo fa in maniera segreta, senza che la famiglia o le amiche ne sappiano nulla. La sera del 10 aprile del 2016, infatti, Luciana accetta di andare a una festa di compleanno con il suo ex ragazzo, che come sempre si ubriaca e scatena, per una banalità, una lite violenta con un amico. Stanca di quei comportamenti, Luciana si allontana dalla festa e vaga per alcune ore per la città fino a quando accetta di rivederlo. Mentre sono in auto, nel parcheggio del cimitero, scoppia una nuova e violenta lite, che culmina nell’omicidio.

Luciana verrà ritrovata senza vita, con una corda portapacchi stretta attorno al collo. Il fidanzato è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario.