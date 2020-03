RAI 2 – “ QUARK ATLANTE IMMAGINI DAL PIANETA “ * PUNTATA DEL 23 MARZO 2020, « YELLOWSTONE SELVAGGIO, L’ESTATE DEI GRIZZLY » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Quark Atlante Immagini dal Pianeta. St 2019 – Yellowstone selvaggio: l’estate dei Grizzly. In estate, il parco nazionale di Yellowstone si trasforma in un paradiso della fauna selvatica: un’esplosione di nuova vita in cui alci, bisonti, uccelli e pesci attendono la nascita dei loro piccoli, mentre il parco si tinge di nuova vegetazione ai tiepidi raggi del primo sole. Al loro seguito troviamo i lupi, gli orsi grizzly e i puma, che frementi pregustano i past i proteici che l’estate offre in abbondanza. L’estate è anche il periodo in cui gli animali di Yellowstone si affrontano in combattimenti, volti a rivendicare risorse alimentari, territori, partner per l’accoppiamento, nonché a difendere la propria prole.

