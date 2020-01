RAI 2 – “ POVERA PATRIA “ * PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2020, « SALVINI SARà RINVIATO A PROCESSO PER SEQUESTRO DI PERSONA SUI FATTI RELATIVI ALLA NAVE GREGORETTI? » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Povera Patria. St 2019/20 – Puntata del 20/01/2020. Il leader della Lega Matteo Salvini sarà rinviato a processo per sequestro di persona sui fatti relativi alla nave Gregoretti? Se ne parla a Povera Patria, in onda lunedì 20, giorno in cui si pronuncia la giunta per le immunità del Senato. Ma non solo: nel corso del programma condotto da Annalisa Bruchi affiancata da Alessandro Giuli ed Aldo Cazzulo si parla anche della situazione del Paese alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia Romagna, i possibili scenari sul futuro del governo, la legge elettorale dopo la bocciatura del referendum voluto da Salvini.

Tra gli ospiti, Dario Galli della Lega, Davide Faraone di Italia Viva, l’ex magistrato Carlo Nordio e il direttore de “La notizia” Gaetano Pedullà. L’editoriale di Giuli sarà questa volta sulla Legge elettorale, mentre il Fact Checking chiarirà gli esatti termini della prescrizione. Si parlerà poi del degrado in cui versa il Paese tra palazzi occupati e crisi dei rifiuti, mentre le telecamere di Povera Patria mostreranno quello che succede in Danimarca dove il termovalorizzatore di Copenaghen serve addirittura da pista da sci. In studio con Laura Ravetto di Forza Italia, Matteo Ricci del Pd, l’imprenditore Gianluca Brambilla e Fabrizio Roncone del Corriere della sera. Come sempre, l’agenda Poggi con tutti gli aggiornamenti della settimana.

