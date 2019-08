RAI 2 – ‘ PALIO DI SIENA ‘ * GARA DEL 16/8 – 16 AGOSTO 2019: « IN COLLEGAMENTO DA PIAZZA DEL CAMPO, ANNALISA BRUCHI CONDUCE LA TELECRONACA DELLA CORSA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Per rivedere la puntata clicca QUI.

In collegamento da Piazza del Campo, Annalisa Bruchi conduce la telecronaca della celebre corsa dei cavalli. La diretta vede la partecipazione di Giovanni Mazzini storico di storia medioevale, ed è arricchita da contributi filmati ed interviste. Nel prossimo Palio di venerdì 16 agosto competono tra loro dieci contrade: Aquila, Pantera, Bruco, Torre, Oca, Onda, Drago, Istrice, Selva, Chiocciola. Come sempre sarà un Palio molto combattuto non solo per la presenza di due coppie di rivali in campo Aquila e Pantera, Torre ed Oca ma perché alcune tra le Contrade che saranno sul campo hanno particolare fame di vittoria. L’Aquila che è la Contrada “nonna” non vince da più tempo di tutte: ben ventisette anni. La Chiocciola non assapora il gusto della vittoria da venti anni e lo scorso 2 luglio dopo tre giri in testa si è vista negare la vittoria per una manciata di centimetri; la Pantera non vince da tredici anni e il Bruco da undici. Tutte a combattere per aggiudicarsi il Drappellone dedicato per l’occasione alla Madonna dell’Assunta, realizzato da Maurilio Manara, detto Milo, tra i più celebri fumettisti italiani del dopoguerra. Il Palio di Siena è prodotto in collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena.