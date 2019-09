(leggi le altre news di Opinione) RAI 2 * “ IN VIAGGIO CON MARCELLO “: « SI PARTE DAL TRENTINO ALTO ADIGE, AL CENTRO DELLA TAVOLA GRANDI CLASSICI COME I CANEDERLI IN BRODO, I WURSTEL CON I CRAUTI E LO STRUDEL » Domenica 15 settembre, alle 11.15 su Rai2 tornano, in una nuova collocazione oraria, Marcello Masi e i suoi “compagni di tavola” Rocco Tolfa e Carlo Cambi, che continueranno a raccontarci come è cambiato il nostro rapporto con il cibo e quale sarà il futuro della nostra alimentazione. Stavolta, ad arrivare in tavola sarà la cucina Trentino-Alto Adige. Grazie alla maestria dello chef Paolo Betti, potranno infatti assaggiare le più celebrate specialità trentine e altoatesine, frutto di una tradizione secolare che ha saputo conservare radici storiche antichissime coniugandole con il grande amore per il territorio di un popolo unico. Al centro della tavola grandi classici come gli immancabili canederli in brodo, piatto povero e di recupero frutto dell’antica tradizione contadina, e i wurstel con i crauti, che segnano il profondo legame con la gastronomia della vicina Germania. E poi – sempre partendo dalla storia ma con lo sguardo rivolto al presente e al futuro del gusto italiano – la pasticcera Naausica Viani realizzerà un’estrosa rivisitazione del dolce più conosciuto della regione: lo strudel. Anche l’alimentazione dei nostri amici animali troverà spazio grazie ai consigli di una dottoressa veterinaria che ci spiegherà come nutrire i cuccioli di cane.

Come sempre, anche nella puntata sul Trentino-Alto Adige verranno suggeriti gli abbinamenti più interessanti tra i cibi in tavola e i vini della tradizione regionale. Infine, Giorgia Fantin Borghi, esperta di arte della tavola e galateo, con tono ironico e divertente ci spiegherà quali sono i comportamenti da evitare quando si torna dalle vacanze.

