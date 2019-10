RAI 2 E RAI SPORT * DRIBBLING: « IL 6/10 INTER E JUVENTUS SI AFFRONTERANNO PER LA PARTITA CHE COINVOLGE LE EMOZIONI DI TIFOSI DI TUTTO IL MONDO »

Inter-Juve, ovvero il derby d’Italia. Fu Gianni Brera a coniare la definizione per quello che ormai per tutti è il Derby d’Italia e domenica sera, a San Siro, Inter e Juventus si affronteranno per la partita che coinvolge le emozioni di tifosi di tutto il mondo.

La puntata di Dribbling di domani, sabato 5 ottobre su Rai2, nella nuova collocazione oraria delle 14.00, racconta, con le parole dei protagonisti di ieri e di oggi, alcune storie di questa rivalità che dura ormai da più di 100 anni.

Massimo Moratti, in esclusiva e per l’occasione, ai microfoni di Novella Calligaris ne ha fatto la sua narrazione più intima, dalla rivalità di ieri a quella di oggi, da Mourinho a Conte e Icardi, parlando anche di razzismo.

Poi sarrismo contro contismo: le parole e le filosofie dei due allenatori della gara in una ricostruzione e in diretta dalle rispettive conferenze stampa della vigilia.

A sottolinearne le differenze, le similitudini e i punti di forza un coach d’eccezione: ospite in studio di Alessandro Antinelli, infatti, sarà Sandro Campagna. Prima protagonista in acqua, adesso CT del mitico Settebello di pallanuoto e tifosissimo della Juventus.

Come si preparano due calciatrici, compagne in nazionale, al loro derby d’Italia? Laura Giuliani, portiere della Juventus Women, e Stefania Tarenzi, attaccante nerazzurra, lo racconteranno in una intervista doppia.

Non può mancare, infne, il punto di vista di un arbitro, che magari in un futuro non troppo lontano potrà dirigere el clásico nostrano: Maria Marotta racconta la sua storia di donna nel mondo del calcio professionistico maschile.

Dribbling, a cura di Donatella Scarnati, andrà in onda da questa settimana ogni sabato alle 14:00, anziché alle 18:50, sempre su Rai2.