RAI 2 * “ DRIBBLING “: « JUVE-INTER VISTA DA MARCELLO LIPPI / L’EMERGENZA CORONAVIRUS NELLO SPORT / IL RITORNO DELLE AZZURRE »

Due i temi portanti della puntata di Dribbling di questa settimana, in onda su Rai2 domani, sabato 29 febbraio alle 14.00: quanto il Coronavirus COVID19 stia condizionando il mondo dello sport e il big match Juventus-Inter che sarà disputato a parte chiuse domenica 1 marzo alle 20.45.

Tanti sport hanno deciso di fermarsi per far fronte all’emergenza di eventuali contagi. Si giocherà, invece, in Serie A, ma senza pubblico in 5 stadi su 10.

I riflettori sono comunque puntati su Torino in attesa della partita che potrebbe essere una svolta in questo campionato e Saverio Montingelli ha raccolto i sentimenti della città nell’immediata vigilia dell’evento.

Partita attesa e imprevedibile, e per questo Dribbling ha chiesto ad un doppio ex d’eccezione di presentala: Marcello Lippi, in esclusiva al microfono di Paolo Paganini, ha spiegato le incognite di questa gara, quanto sia difficile cambiare la mentalità di due grandi squadre e quanto sia comunque importante giocarla.

Ai margini di un convegno all’Università Luiss di Roma di Juve-Inter ha parlato Luciano Spalletti, che come ex tecnico nerazzurro conosce bene i pre-gara del derby d’Italia.

Luca Cardinalini ha poi intervistato Piero Mancini, il Presidente di quell’Arezzo che visse i destini incrociati e gli scambi di testimone tra Sarri e Conte nella stagione 2006-2007.

In attesa della sfida tra Juve e Inter, la Lazio scenderà in campo contro il Bologna. Per questa sfida Dribbling ha intervistato Mussa Juwarà, 18 anni attaccante di sicuro talento del Bologna, che è arrivato dal Gambia in Italia dal mare, su un barcone come tanti migranti.

In tema di attualità Marco Franzelli ha raccolto le parole di gioia di Filippo Magnini che è stato assolto dal TAS di Losanna dall’accusa di doping.

L’emergenza coronavirus ha coinvolto anche lo sci e Enrico Cattaneo ha sentito le opinioni di Marta Bassino.

Finale di puntata con un hashtag: #linariday, Il Dribbling della settimana, Firmato Tiziana Alla, è dedicato ad Elena Linari e alle altre ragazze della nostra nazionale di calcio femminile che si apprestano a vivere una nuova avventura.