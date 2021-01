RAI 1 – “ UN MARITO PER NATALE ” * « BROOKE È UNA ABILE GRAPHIC DESIGNER CALIFORNIANA, IL SUO CAPO LE ANNUNCIA CHE PER LEI È IN ARRIVO UNA PROMOZIONE »

Brooke è una abile graphic designer californiana e, nell’ambito di una fusione aziendale, il suo capo le annuncia che per lei è in arrivo una promozione, a una condizione: intende assumere Roger, un collega inglese, ma a causa delle complesse procedure per ottenere il visto propone a Brooke di sposarlo per fargli avere il permesso di soggiorno. E’ la storia raccontata dal film di David Decoteau, con Vivica A.Fox, Ricco Ross, Eric Roberts, “Un marito per Natale”, in onda venerdì 1° gennaio alle 17.05 su Rai1. Seppur con qualche riserva, Brooke e Roger accettano, ma le cose si complicano subito per le indagini di due agenti dell’Immigrazione.