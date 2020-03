RAI 1 – “ ULISSE – IL PIACERE DELLA SCOPERTA “: « VENERDì 13 MARZO ALBERTO ANGELA RIPROPONE UNA PUNTATA DEDICATA ALL’IMPERATRICE ELISABETTA D’AUSTRIA »

Venerdì 13 marzo, in prima serata su Rai1, Alberto Angela ripropone una puntata di “Ulisse” dedicata all’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come “la principessa Sissi”, grazie ai film interpretati dall’indimenticabile Romy Schneider. Ripercorrendo la vita di questa affascinante e controversa figura storica, Alberto Angela guiderà i telespettatori in un viaggio nei fastosi palazzi di corte della dinastia degli Asburgo. Dal matrimonio a Vienna con l’imperatore Francesco Giuseppe fino alla drammatica morte nel 1898 a Ginevra per mano di un anarchico italiano, Sissi è stata per molti un simbolo dell’indipendenza femminile in un secolo di grandi trasformazioni sociali.

La sua indole ribelle, in contrasto con le rigide convenzioni di corte, ha presagito con decenni d’anticipo la fine del vecchio mondo. Partendo dai palazzi viennesi di Schönbrunn e della Hofburg, simboli del fasto e del potere asburgici, Alberto Angela viaggerà verso Trieste, dove il castello di Miramare ancora oggi è testimone del passato dominio austriaco. Navigherà sul Danubio fino a Budapest, teatro della trionfale incoronazione di Sissi a regina d’Ungheria, per tornare a Vienna nella suggestiva cripta dei cappuccini, dove il corpo dell’imperatrice riposa accanto a quelli degli altri sovrani austriaci. Ad affiancare Alberto Angela, anche in questo appassionante viaggio ci sarà Gigi Proietti, che darà voce all’imperatore Francesco Giuseppe, tenero ed affezionato sposo, ma anche inflessibile nemico degli eserciti italiani.