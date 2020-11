RAI 1 – “  SETTESTORIE “ * LUNEDÌ 30 NOVEMBRE: « TRA GLI OSPITI DI MONICA MAGGIONI IL MINISTRO AFFARI ESTERI DEGLI EMIRATI ARABI ANWAR MOHAMMED GARGASH »

Lunedì 30 novembre, in seconda serata su Rai1, una nuova puntata di Settestorie, il programma di approfondimento di Monica Maggioni. In questa puntata si cercherà di rispondere alla domanda: chi comanda nel Mediterraneo? Quali attori, quali interessi, quali partite e obiettivi, sono in campo in un’area strategicamente così importante? Si parlerà delle mire espansionistiche della Turchia di Erdogan, della corsa al controllo dei ricchi giacimenti di gas del Mediterraneo orientale, delle tensioni con la Libia, delle prospettive che si sono aperte in Medio Oriente con gli Accordi di Abramo, di che cosa sta succedendo in Libano dopo l’esplosione di agosto nella zona del porto di Beirut. E l’Italia? Qual è il nostro ruolo nel Grande Gioco del Mediterraneo? Settestorie ne parlerà con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio.

Monica Maggioni intervisterà poi Anwar Mohammed Gargash, Ministro degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti, ed Eddi Marcucci, la ragazza italiana che ha combattuto l’Isis al fianco dei curdi e che oggi si trova sotto sorveglianza speciale per decisione del Tribunale di Torino. Tra gli ospiti, Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI).