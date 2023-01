17.17 - lunedì 16 gennaio 2023

Intervista a Zelensky di Bruno Vespa a “Porta a porta”. Approfondimenti sull’arresto di Matteo Messina Denaro.

Bruno Vespa si è recato in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. L’intervista integrale andrà in onda a “Porta a Porta” martedì 17 gennaio alle ore 23.30 su Rai1. Nel corso del programma ci sarà anche un approfondimento sull’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro dopo una latitanza durata 30 anni.