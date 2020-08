RAI 1 – ” PASSAGGIO A NORD OVEST ” * « VOLARE A BORDO DEL CACCIA PIù EFFICIENTE E VELOCE DELL’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA, L’EUROFIGHTER TYPHOON »

Un’esperienza straordinaria: volare a bordo del caccia più efficiente e veloce dell’aeronautica Militare Italiana, l’Eurofighter Typhoon, che viene utilizzato nelle operazioni di controllo e tutela dei nostri spazi aerei. Accade a “Passaggio a nord ovest”, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 29 agosto alle 15.30 su Rai1. In primo piano anche un viaggio nella straordinaria bellezza di un paese del sud est asiatico ricco di tradizioni, cultura e storia, il Myanmar, raccontato attraverso spettacolari riprese aeree, realizzate con il sistema Cine Flex.

Obiettivo, in particolare, sui giardini galleggianti che ricoprono le acque del lago Inle, la magnifica piana di Bagan, patrimonio Unesco, la pagoda Shwedagon, un enorme complesso di edifici scintillanti. In sommario anche l’iniziativa di un gruppo di giovanissime ragazze che nelle remote campagne del Bangladesh, dove la gente vive d’agricoltura e pastorizia, ha deciso di mettersi in cammino in bicicletta, con un’idea unica e rivoluzionaria: offrire a chi è lontano e in zone inaccessibili del paese la possibilità di collegarsi a Internet e dare l’occasione di connettersi con i propri familiari. Infine, obiettivo sulla complessa logistica del trasporto delle merci, viaggiando in tutto il mondo, sulla rotta delle navi cargo.