RAI 1 – “ OVERLAND 21 “: « LUNEDì 31 AGOSTO ALLA SCOPERTA DELL’ISLANDA, L’ISOLA DI GHIACCIO E FUOCO CHE OSPITA PANORAMI TRA I PIù INCREDIBILI DELLA TERRA »

Prosegue il viaggio di “Overland 21” – in onda lunedì 31 agosto alle 23.30 su Rai1 – alla scoperta dell’Islanda, l’isola di ghiaccio e fuoco che ospita panorami tra i più incredibili sulla faccia della Terra. Il team percorrerà svariati chilometri in offroad, tra polvere e guadi, e si accamperà in piccoli angoli di paradiso terrestre, isolati dal mondo. Tra i luoghi in primo piano la caldera del lago Askja e la laguna Jökulsárlón, il più grande e più conosciuto lago di origine glaciale dell’Islanda, che costeggia il Parco Nazionale del ghiacciaio Vatnajökull.

Con un’avventurosa escursione in gommone si arriverà in un mondo di iceberg, acqua cristallina e nera sabbia vulcanica, dove durante un’emozionante escursione di whale watching si scorgeranno i giganti del mare, oltre ad altri piccoli membri della fauna locale. Focus, inoltre, sulle leggende mitologiche e sui vulcani, in particolare uno dei sistemi vulcanici più ampi dell’Islanda, quello del mitico vulcano Laki, che con le sue eruzioni è stato addirittura attore protagonista nella rivoluzione francese.