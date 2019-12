RAI 1 – “ OGNUNO è PERFETTO “ * EPISODIO 6 PUNTATA DEL 23 DICEMBRE 2019, « RICK E IVAN RIESCONO FINALMENTE A RINTRACCIARE TINA E KATARINA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Ognuno è perfetto. St 1 Ep 6 – Episodio 6. Grazie all’intervento di Miriam che si è precipita in loro aiuto in Kosovo, Rick e Ivan, raggiunti anche dai ragazzi, riescono finalmente a rintracciare Tina e Katarina. Nel frattempo, nell’Antica Cioccolateria Abrate a Torino, le cose vanno molto male e Miriam è costretta a rientrare per risolvere una situazione che sembra ormai precipitata.

LINK VIDEO