RAI 1 – ” NON DIRLO AL MIO CAPO 2 “: « DOMENICA 2 AGOSTO, “ RAGIONI E SENTIMENTO ” E “ UNA PIETOSA BUGIA “ »

Doppio appuntamento serale su Rai1, domenica 2 agosto alle 21.25 per la seconda stagione della fiction “Non dirlo al mio Capo 2”, con la regia di Riccardo Donna e tra gli interpreti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Nel primo episodio dal titolo “Ragioni e sentimento”, Nina ha passato la notte con Enrico ed è fiduciosa verso una loro riconciliazione finché in studio non arriva Diego Venturi, un affascinante italo-spagnolo, loro amico di vecchia data ed ora avvocato della controparte in una causa contro un cliente di Enrico. Anche Lisa è in difficoltà riguardo al suo arrivo perché la sera prima, non sapendo dell’amicizia tra i tre, ha confessato a Diego che le piace ancora Enrico.

A seguire, l’episodio “Una pietosa bugia”, in cui Lisa è preoccupata perché suo padre ha fatto ricorso al Tribunale dei minori accusandola di non essere in grado di badare ai suoi figli, figuriamoci ad Aurora. Nel frattempo Enrico mette in guardia Lisa sulla sua amicizia con Diego noto sciupafemmine, mentre Perla scopre con “orrore” di essere ancora attratta da Rocco. Mia, che è stata lasciata da Romeo per Aurora, inizia a saltare la scuola per non vederli insieme.