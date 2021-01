RAI 1 – “ MINA SETTEMBRE “ * 24 GENNAIO TERZO APPUNTAMENTO TRA NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA – DUE GLI EPISODI: « ONORA IL PADRE E ANDARE AVANTI »

Mina Settembre è un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è il racconto di una donna – dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la propria vita. La serie è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. Nel primo episodio della terza puntata, in onda su Rai1 domenica 24 gennaio alle 21.25, intitolato ‘Onora il padre’, si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a cuore e che la porta a sospettare di Max, il fidanzato di Titti. La sua amica non vuole sentire ragioni: Max è perfetto, non farebbe mai del male a qualcuno. Mentre il caso si scioglie, su Max si addensano sempre più ombre.

A seguire nel secondo episodio dal titolo “Andare avanti”, per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Quando Mina decide di andare a Vietri sul mare per indagare su quella che potrebbe essere stata l’amante di suo padre, però, è proprio Domenico ad accompagnarla. Ma la gita romantica in Costiera Amalfitana viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui Mina è affezionata, ex parcheggiatore che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare. In un momento di debolezza, Mina decide di dare una chance a Domenico. Qualcosa, però, interrompe il loro idillio…