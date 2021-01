RAI 1 – “ LINEA VERDE “ * « UNA DOMENICA IN VIAGGIO TRA SAPORI E PROFUMI DEL MEDITERRANEO, TRA LA CAMPAGNA ROMANA E LA NATURA SELVAGGIA DELLA SARDEGNA »

Una domenica in viaggio tra sapori e profumi del Mediterraneo, tra la campagna romana e la natura selvaggia della Sardegna. La propone il nuovo appuntamento con “Linea Verde”, in onda domenica 31 gennaio alle 12.20 su Rai1. Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini si troveranno in un’azienda agricola alle porte di Roma, portata avanti da una famiglia ricca di passioni: la produzione di formaggi, le composizioni floreali e l’allevamento di cavalli.

In Sardegna si parlerà, invece, della raccolta del mirto in compagnia di Rosa. A Domusnovas le telecamere di “Linea Verde” entreranno in una grotta unica al mondo. In primo piano anche le coltivazioni di carciofi a Samassi, la preparazione delle seadas, dolci tipici, e l’incontro con una delle imprenditrici più innovative d’Italia: Daniela Ducato. Peppone incontrrerà una grande e fiera famiglia sarda trapiantata nel cuore della romanità: Trastevere.