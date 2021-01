RAI 1 – “ LINEA VERDE RADICI “ * « IL VIAGGIO INIZIA DALLO SPETTACOLARE CASTELLO ANGIOINO DI MOLA DI BARI »

Inizia dallo spettacolare Castello Angioino di Mola di Bari il viaggio di Angela Rafanelli alla ricerca delle radici della cultura, della storia e della cucina pugliese in “Linea Verde Radici”, in onda sabato 2 gennaio alle 12.00 su Rai1, La puntata dedicata alla Puglia vedrà la conduttrice in cammino lungo la provincia di Bari alla riscoperta del tempo e dell’essenza del pellegrinaggio laico.

Durante il suo viaggio, Angela Rafanelli incontrerà la scrittrice Gabriella Genisi e la cantautrice Erica Mou, ma imparerà anche la ricetta delle cartellate al vino cotto e la loro leggendaria storia grazie a Nick Difino, e resterà incantata dalle sapienti mani di Vito Moccia che creeranno per lei una scultura fischiante.

Fra le tante suggestioni natalizie anche quelle prodotte dalle luminarie, delle quali Angela scoprirà i metodi per la costruzione e la straordinaria capacità di trasformarsi nei secoli da decorazioni per le feste patronali a ricercatissime istallazioni artistiche in tutto il mondo.