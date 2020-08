https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/08/Linea-Verde-in-Tour.png 351 748 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-08-14 13:08:16 2020-08-14 13:08:16 rai 1 - “ Linea Verde in Tour ": « sabato 15 agosto tappa in Alto Adige tra Vipiteno e Bressanone, Un itinerario per conoscere la vita nelle malghe di montagna »