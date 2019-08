RAI 1 * “ LINEA VERDE ESTATE “: « ISCHIA, LA PIù GRANDE FRA LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI »

Ischia, la più grande fra le isole del Golfo di Napoli, con Federico Quaranta, Federica De Denaro e le simpatiche incursioni di Giuseppe Calabrese, sarà la meta del prossimo viaggio di Linea Verde, in onda domenica 25 agosto, alle 12:20, su Rai 1.

Un’imponente scogliera di 400 metri di altezza a picco sul mare, una fitta vegetazione di querce, acacie e castagni, un susseguirsi di terrazzamenti una volta coltivati. Ad Ischia, la natura incontaminata del Monte Vezzi, “avanzo” di vulcano dal nucleo centrale solido e dai fianchi di materiali friabili di circa 120.000 anni fa.

Un rivoletto di acqua calda incanalata nella roccia tufacea, che dirige gli ospiti di ieri e di oggi all’interno delle grotte, un luogo da favola sulla spiaggia dei Maronti: in località Sant’Angelo, incastonato in una sorta di canyon, alla scoperta delle bellezze di Cavascura, suggestivo bacino termale scavato nella roccia, noto già in epoca greco-romana ed intensamente sfruttato anche da Aragonesi e Borboni.

Spettacolari falesie che digradano verso il blu, i “boulder”, grossi massi rocciosi che testimoniano l’effervescenza geologica dell’isola di Tifeo, una barba folta ed un sogno che si è avverato in poche settimane. Con Pepito e Fiorella, nel tripudio di colori della baia della Pelara ed il verde rigoglioso del bosco di Zaro, il progetto “Ischia Rock’n Wall” per mappare e sistemare gli itinerari adatti all’arrampicata, promuovendo e sviluppando una nuova disciplina a queste latitudini. Gran finale a tavola per Peppone: dopo tutto questo parlare di montagna e di vita all’aria aperta, nel cuore del Rione Sanità, a Napoli, è il momento di una succulenta ed invitante pizza fritta a forma di vulcano.