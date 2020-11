RAI 1 – “ LINEA BLU “ * UN VIAGGIO NELLE ISOLE DEL MARE NOSTRUM: « SABATO 21 NOVEMBRE, ASINARA / CAPRAIA / GORGONA / VENTOTENE / L’ISOLOTTO DI SANTA STEFANO / PROCIDA »

Donatella Bianchi torna a raccontare la bellezza e l’unicità delle isole nel Mare Nostrum, nella puntata di “Linea blu”, in onda sabato 21 novembre alle 14 su Rai1. Sono in tutto circa 800, comprese le due più grandi del Mediterraneo, Sicilia e Sardegna. Un patrimonio immenso, quello insulare italiano: dagli scogli che si stagliano nel blu del mare e del cielo, frequentati solo dagli uccelli marini, alle isole celebri in tutto il mondo, icone del fascino e della bellezza del nostro Paese.

In questa miriade di piccole terre emerse circondate dal mare, Donatella Bianchi ce ne racconta in particolare alcune dove la mano dell’uomo ha lasciato segni consegnati alla storia. Qui l’uomo, perseguendo altri fini, inconsapevolmente, ha garantito una tutela quasi integrale dell’ambiente, a terra e a mare, che fa di queste isole luoghi unici. Solo per citarne alcune: Asinara, Capraia, Gorgona. E poi Ventotene, l’isolotto di Santa Stefano, Procida.

Ma cosa hanno in comune queste isole? Un carcere. E l’isolamento garantito da miglia e miglia di mare che separano questi luoghi dalla terraferma. Negli ultimi decenni molto è cambiato, ma il ricordo di quel mondo è ancora vivo e porta indietro nel tempo. E’ rimasta solo un’isola carcere nei mari italiani, Gorgona, ma tutte godono di un elevato livello di protezione. Parchi e aree marine protette garantiscono una natura, in mare e a terra, quasi intatta. Come ogni sabato, Fabio Gallo accompagnerà nel suo viaggio Donatella Bianchi.