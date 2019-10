RAI 1 * LINEA BLU: « UN VIAGGIO DA SANTA CATERINA DI NARDO’ FINO ALLA SPLENDIDA GALLIPOLI »

Sabato 5 ottobre, alle 14:00, su Rai1, Linea Blu racconterà una delle coste più amate da italiani e stranieri: il Salento.

Un viaggio da Santa Caterina di Nardo’ fino alla splendida Gallipoli. Una costa densa di storia, natura ed arte. Solo per fare alcuni esempi, a Santa Caterina di Nardò si visiteranno le splendide ville in stile Liberty, Moresco ed Eclettico, retaggio di un’edilizia a cavallo tra la fine dell’800 ed i primi del 900. Sempre nei pressi di Nardò per vedere la Torre dell’Alto, una delle tante torri di avvistamento che caratterizzano questa costa, eretta a 50 metri a strapiombo sul mare.

Naturalmente uno spazio privilegiato lo avrà la natura ed il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio. Per scoprirne il fascino, si andrà alla scoperta delle tante grotte che punteggiano la costa: in particolare, si esplorerà la suggestiva Grotta delle Corvine con accesso in mare e la Grotta del Cavallo dove, secondo le tesi di ricercatori internazionali, l’Homo Sapiens, il più antico d’Europa, e l’Homo di Neanderthal si incontrarono e convissero.

Il viaggio proseguirà verso sud fino ad arrivare a Gallipoli, Kale polis, in greco, il cui significato è “città bella”. Bella e ricca. Nell’Ottocento fu la capitale del Mediterraneo per l’olio lampante ed illuminò le capitali più importanti d’Europa. Ma la sua bellezza la si può vedere ancora oggi nel suo Castello, nel Rivellino (un torrione fortificato a difesa del castello), nella Cattedrale di Sant’Agata, splendido esempio di Barocco, situata nel cuore della città ed una delle chiese più importanti per i gallipolini.

Mentre Donatella Bianchi accompagnerà alla scoperta di questa splendida costa, Fabio Gallo incontrerà la cantante Dolcenera impegnata con Greenpeace in un progetto per sensibilizzare quante più persone sul grave problema dell’inquinamento da plastica in mare.