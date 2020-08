RAI 1 –  “ LINEA BLU “: « SABATO 15 AGOSTO UN NUOVO VIAGGIO PER FARE CONOSCERE LE SPLENDIDE ISOLE EOLIE »

Linea Blu in viaggio alle Eolie. Donatella Bianchi su Rai1 racconta le isole e le biodiversità marine dell’arcipelago.

“Linea Blu” torna sabato 15 agosto alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo viaggio per far conoscere le splendide isole Eolie. Donatella Bianchi, insieme alla sua squadra, racconta in due puntate Salina, Lipari, Vulcano e Stromboli. Dal fascino di queste isole, legate indissolubilmente ai vulcani, alla biodiversità del mare con le sue peculiarità, come ad esempio la presenza di capodogli nelle acque circostanti, e la loro difficoltà di “convivenza” con l’uomo. Come ogni sabato, Fabio Gallo accompagnerà nel suo viaggio Donatella Bianchi: questa settimana parlerà di un campus per ragazzi non vedenti.