RAI 1 * “ LINEA BLU “: « DONATELLA BIANCHI ALLA SCOPERTA DELLE TREMITI »

Linea Blu. Donatella Bianchi alla scoperta delle Tremiti. Sabato 2 novembre, alle 14, “Linea Blu” accompagnerà alla scoperta di un angolo di paradiso, in cui la limpidezza del mare, i fondali variopinti non lasciano indifferenti: si tratta delle isole Tremiti. Unico arcipelago italiano dell’Adriatico, le Tremiti sono costituite da cinque isole, ognuno con il suo fascino. In circa 20 km di costa sono rappresentate le più significative morfologie: coste basse con spiagge sabbiose, baie e promontori, coste alte rocciose con falesie a strapiombo sul mare. Donatella Bianchi racconterà le bellezze del territorio.

Insieme ai sub dei diving locali, “Linea Blu” parteciperà alla raccolta plastica sott’acqua. Un’iniziativa che, ormai da anni, è diventata un appuntamento sentito dai molti partecipanti. Ma le Tremiti sono anche storia e tecnologia, proiettate al futuro per una nuova sostenibilità. Mentre Donatella Bianchi andrà alla scoperta di questa splendide isole, Fabio Gallo porterà il pubblico a conoscere le bellezze del Piave, fiume intriso di storia e non solo.