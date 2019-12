RAI 1 – “ EASY DRIVER “ * OTTAVA PUNTATA DEL 14 DICEMBRE 2019, « DESTINAZIONE PUGLIA, UN VIAGGIO TRA I LUOGHI PIù SUGGESTIVI DI ANDRIA E TRANI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Easy Driver. St 2019/20 – Renault Clio – BMW Serie 3. Destinazione Puglia per l’ottava puntata di Easy Driver. Protagonisti di questa puntata sono alcuni tra i luoghi più suggestivi di Andria e i tesori architettonici e paesaggistici di Trani: Margherita Adamo in coppia con l’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini, sono a bordo di due fuoriclasse, una francese e una tedesca: la nuova Renault Clio e la BMW Serie 3. Da Castel del Monte, la splendida fortezza ottagonale del XIII secolo che sorge nell’omonima frazione di Andria, nell’altopiano delle Murge occidentali, il viaggio prosegue verso il borgo antico di Andria, per addentrarsi nel mondo di colori e profumi del Museo del Confetto “Mucci Giovanni”. Solo pochi chilometri e si raggiunge Trani, per visitare la meravigliosa cattedrale che si affaccia sul mare.

Tra i massimi esempi del romanico pugliese, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, a volte chiamata di San Nicola Pellegrino, patrono della città, fu edificata a partire dal 1099 usando la pietra di Trani, il caratteristico tufo calcareo estratto dalle cave locali. Ultima tappa il porto di Trani, piccola perla che si specchia nell’Adriatico, importante perché proprio a Trani, nel 1603, fu promulgato il primo codice marittimo della storia del Mediterraneo. Come sempre la rubrica di Vincenzo Borgomeo con curiosità legate al mondo dei motori e, in chiusura di puntata, all’insegna del gusto con i prodotti gastronomici del territorio.